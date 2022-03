VfB Stuttgart Die Comeback-Qualitäten der Bundesligisten

Stuttgart - Als Sasa Kalajdzic am vergangenen Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach in der 83. Minute zum 3:2 einschoss, brachen in der Mercedes-Benz- Arena alle Dämme. Mit einer famosen Aufholjagd haben sich die Schwaben drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert.