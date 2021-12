VfB Stuttgart Deshalb jubelte Philipp Förster mit Steffen Krebs

Stuttgart - Geteilte Freude ist doppelte Freude? Im Fall von Philipp Förster trifft dieses Sprichwort voll zu – zumindest nach seinem ersten Saisontor gegen Hertha BSC. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart musste nach seinem Distanzschuss, der zum 2:0 im rechten unteren Eck gelandet war, nicht lange überlegen, mit wem er den Treffer am liebsten feiern will. Er rannte schnurstracks in Richtung Bank, wo Steffen Krebs stand – und fiel dem Torwarttrainer um den Hals. Was zeigte, dass die beiden eine ganz besondere Verbindung haben.