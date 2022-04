VfB Stuttgart Deshalb fiebert Wataru Endo der WM entgegen

„Deutschland gehört zu den besten Teams der Welt“

Die Japaner treffen in der Vorrunde auf Deutschland und wie zuletzt beim 0:1 im Olympia-Halbfinale 2021 in Tokio auf Spanien. Endo ist Stammspieler im japanischen Nationalteam. „Um dies zu schaffen, bin ich in die Bundesliga gekommen“, erklärt er, „nun kann ich es kaum erwarten, bei der WM gegen die besten Teams der Welt spielen zu können – Deutschland gehört auf jeden Fall dazu.“ Doch vorher wartet noch eine andere wichtige Aufgabe.