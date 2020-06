VfB Stuttgart Der VfB legt Lilian Egloff einen Vertrag vor

Stuttgart - Der VfB befindet sich in den Vertragsgesprächen mit seinem 17 Jahre jungen Ausnahmetalent Lilian Egloff auf der Zielgeraden. Nach Informationen unserer Redaktion liegt dem gebürtigen Heilbronner, der als 10-Jähriger nach Stuttgart kam, ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2024 vor. Noch wird aber an letzten Details gefeilt. Die Stuttgarter schicken sich an, diese zeitnah zu klären – die Liste der Nebenbuhler ist lang und umfasst namhafte Konkurrenz wie den FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig.