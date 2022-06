VfB Stuttgart Der VfB holt Neuzugang vom FC St. Pauli – für die Verwaltung

Viele Aufgabenfelder auf St. Pauli

Beim Kiezclub war der heute 30-Jährige von 2017 an zunächst Referent des Präsidiums. Zuletzt gehörte er der Geschäftsleitung an und kümmerte sich hauptsächlich um Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte. Auch für die Bereiche Spieltagsorganisation und Fans, Recht und Compliance, Business Development und Verbandsangelegenheiten war er zuständig. Zudem war er in leitender Rolle in die Planung des Ausbaus des Trainingsgeländes des FC St. Pauli involviert.