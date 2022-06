VfB Stuttgart Der Stand im Poker um Josha Vagnoman

Josha Vagnoman hat sich für den Stuttgarter Weg entschieden

Fünf Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) werden in der Branche als realistisch eingestuft. Ein Betrag, den der VfB stemmen kann, obwohl er einen satten Transferüberschuss erzielen will. Und aus dem Umfeld des Spielers verlautet, dass sich nur noch die beiden Clubs einigen müssen. Klar ist hingegen, dass der umworbene Vagnoman auch bei anderen Bundesligisten auf dem Einkaufszettel steht. Der Defensivspieler hat sich aber für den Stuttgarter Weg mit einer jungen Mannschaft entschieden. Auch, weil es im Stuttgarter Kader in Pascal Stenzel nur einen Rechtsverteidiger gibt. Alle anderen Lösungen waren eher angelernte Kräfte.