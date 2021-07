VfB Stuttgart Das VfB-Teamfoto im Wandel der Zeit

Stuttgart - Am Samstag wird es ernst. Dann bezieht der VfB Stuttgart sein einwöchiges Trainingslager in Kitzbühel in Tirol. Dort bereitet sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo auf die kommenden Aufgaben bevor, ehe die Saison dann mit der ersten Runde im DFB-Pokal am 7. August gegen den Vertreter des Berliner Fußballverbandes beginnt. Wer dies sein wird, steht noch nicht fest.