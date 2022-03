VfB Stuttgart Das sagt Präsident Claus Vogt zum vorzeitigem Hitzlsperger-Abschied

Hinter den Kulissen gibt es Ärger

Klingt eigentlich nach einem harmonischen Übergang – doch von Harmonie war nach Informationen unserer Zeitung beim VfB in den vergangenen Tagen nur wenig zu spüren. Hinter den Kulissen hat es wieder gerumpelt – und in einer Hauptrolle steckt Präsident Claus Vogt. Denn seit vergangenem Dezember ist zwar der Wechsel in der Führungsetage des Fußball-Bundesligisten bekannt, doch monatelang hatte sich der Präsident in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender offenbar nicht aktiv darum gekümmert, wie die Stabübergabe tatsächlich erfolgen soll. Die ganzen Hintergründe zum Ärger rund um den Abschied von Hitzlperger lesen Sie >>> hier <<<.