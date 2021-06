VfB Stuttgart Das ist der Sommerfahrplan der Weiß-Roten

Stuttgart - Günther Schäfer ist in diesen Tagen ein gefragter Mann beim VfB Stuttgart. Noch mehr als sonst während der Saison. Denn beim Teammanager des Bundesligisten laufen alle Fäden für die Planung der Vorbereitungszeit zusammen. Es gilt die Termine abzuklären, Hotels zu buchen, einen Trainingsplatz zu organisieren und Testspiele zu vereinbaren. Eine Vorbereitungszeit will möglichst ideal durchgeplant sein, ein Trainingslager steht an. Durch die Coronapandemie und ihre Begleitumstände eine noch diffizilere Aufgabe als ohnehin schon.