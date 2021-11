VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Das dürfte die Startelf von Pellegrino Matarazzo sein

Stuttgart - Die Lage ist nicht ganz einfach für den VfB Stuttgart. Nach fünf Spielen ohne Sieg steht der Fußball-Bundesligist auf dem Relegationsplatz. Und trotzdem ist Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Duell gegen den FSV Mainz 05 an diesem Freitag zuversichtlich – weil sich ihm in der Offensive wieder mehr Optionen bieten. Omar Marmoush hat zwei Wochen komplett trainiert und dürfte nach fünf verpassten Pflichtspielen in die Startelf zurückkehren. Zumindest auf der Bank sitzen werden Chris Führich und erstmals seit seinem Kreuzbandriss vor acht Monaten auch der schmerzlich vermisste Silas Katompa Mvumpa, den der VfB-Coach lobt: „Er bringt viel positive Energie ein.“