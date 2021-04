VfB Stuttgart Daimler stellt sich vor Wilfried Porth

Am Freitag hat die Daimler AG, die damals für 41,5 Millionen Euro 11,75 Prozent der Anteile an der neuen VfB-AG erworben hatte, diese Darstellung „mit Entschiedenheit“ zurückgewiesen: „Die Daimler AG oder ihre Vertreter in den Gremien des VfB Stuttgart hatten zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von angeblichen Unregelmäßigkeiten oder Manipulationen in Zusammenhang mit der Abstimmung zur Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung des VfB Stuttgart“, so teilte der Konzern in einer Stellungnahme mit.