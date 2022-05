VfB Stuttgart Buchwald: Kalajdzic würde ein weiteres Jahr beim VfB guttun

Ex-Weltmeister Guido Buchwald hofft auf einen Verbleib von Stürmer Sasa Kalajdzic beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart über den Sommer hinaus. „Ein weiteres Jahr in Stuttgart würde ihm sicher guttun. Das meine ich nicht nur als VfBler, sondern auch in seinem Sinn“, sagte Buchwald am Rande des diesen Mittwoch endenden Internationalen Trainer-Kongresses in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. „Dass er mal eine ganze Saison verletzungsfrei und als Führungsperson durchspielt, wäre wichtig“, so der 61-Jährige.