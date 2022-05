Party des VfB Stuttgart im Amici So feiern die VfB-Profis den dramatischen Klassenverbleib

Dieses Saisonfinale war wahrlich nichts für schwache Nerven. Der Kampf um den Klassenverbleib zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC entpuppte sich als regelrechter Krimi – mit dem besseren Ende für die Schwaben, die durch den Last-Minute-Sieg gegen Köln auch in der kommenden Saison erstklassig spielen. Die Hertha hingegen muss nach der Niederlage in Dortmund den schweren Gang in die Relegation antreten.