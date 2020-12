VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg Als Streller traf – und Magath ihn daraufhin auswechselte

Der VfB Stuttgart hingegen schien wenige Wochen nach dem unglücklichen Champions-League-Aus gegen den FC Chelsea in der Bundesliga wieder richtig in die Spur zu finden. Dieser Trend sollte sich beim angeknockten Rivalen aus Niedersachsen bestätigen. Gegen den schwäbischen Traditionsverein waren die „Wölfe“ in nahezu allen Belangen unterlegen, die Mannschaft um Kapitän Zvonimir Soldo spazierte sprichwörtlich durch die Volkswagen-Arena. Am Ende stand ein deutliches 5:1 für den VfB – und das Aus für VfL-Coach Jürgen Röber.