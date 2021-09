VfB Stuttgart beim VfL Bochum Hitzlsperger, Gomez, Cacau – und eine Parade für die Ewigkeit

Stuttgart - Es ging nicht gut los für den VfB Stuttgart an diesem Samstagmittag. Denn Oliver Schröder brachte den VfL Bochum früh in Führung (4.). Die Mannschaft von Coach Marcel Koller setzt die Elf von Trainer Armin Veh auch weiter unter Druck. Dabei kamen die Gäste mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge an die Castroper Straße. So hatte sich der VfB nach oben katapultiert. Und nach dem legendären 3:2-Sieg in Bochum am 33. Spieltag – da war der VfB nicht nur Tabellenführer, sondern die Meisterschaft plötzlich zum Greifen nah.