VfB Stuttgart beim SV Wehen Wiesbaden Die Aussagen von Sascha Stegemann im Wortlaut

Wiesbaden/Stuttgart - Im ersten Spiel nach der Corona-Pause gab es für den VfB Stuttgart in Wiesbaden ein böses Erwachen. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo verlor nach einer enttäuschenden Leistung mit 1:2. Doch nicht nur die spielerische Darbietung der Mannschaft ist am Tag nach der Partie ein Thema – auch der Eingriff des Videoschiedsrichters und der im Zuge dessen gegebene Elfmeter in der Nachspielzeit erhitzen die Gemüter der Verantwortlichen am Cannstatter Wasen.