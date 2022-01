VfB Stuttgart beim SC Freiburg Warum Nico Schlotterbeck bei den Stuttgarter Kickers scheiterte

Lesen Sie aus unserem Angebot: Als die VfB-Profis die Schanze in Titisee-Neustadt erklimmen mussten

Für den Innenverteidiger war das Ende in Degerloch selbst verschuldet: „Als Fußballer willst du immer spielen, ob in der Jugend oder als Profi. Wenn du nicht spielst, dann bist du immer sauer auf den Trainer“, sagte Schlotterbeck gegenüber unserer Zeitung weiter: „Aber du musst lernen, das nüchtern zu sehen. Denn wenn du alles gibst und gut genug bist, spielst du auch, es liegt alles an dir, fertig. Für meinen Reifeprozess war das Aus bei den Kickers gut. Ich habe hinterher gelernt, dass man die Fehler immer bei sich und nie bei anderen suchen sollte.“

Über den VfR Aalen ging es 2015 schließlich weiter zum Karlsruher SC, ehe der SC Freiburg Schlotterbeck im Jahr 2017 eine Perspektive über die zweite Mannschaft zu den Profis aufzeigte.