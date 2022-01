VfB Stuttgart beim SC Freiburg Das sagt Nico Schlotterbeck über das Interesse des VfB

Schlotterbeck äußerte sich auch zu seinen Ambitionen in der DFB-Elf unter dem Bundestrainer Hansi Flick: „Hansi Flick erwartet von mir, dass ich mutig bleiben soll“, sagt der Innenverteidiger: „Es zeichnet mich ja auch aus, dass ich im Spielaufbau viel agiere – er hat mir gesagt, dass ich da noch mehr machen kann, weil ich mich da manchmal noch ein bisschen ausruhe.“ Flick, so Schlotterbeck weiter, „weiß, was er von mir kriegt – ich hoffe, dass ich weiter eingeladen werde, wenn ich so spiele wie in der Hinrunde.“