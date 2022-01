VfB Stuttgart beim SC Freiburg Das ist die Personalsituation vor dem Landesduell

Auch Angreifer Silas Katompa Mvumpa ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. „Er hat einen frischen Eindruck hinterlassen. Wir werden sehen, ob es für einen Kaderplatz reicht“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag. Fraglich sind Philipp Förster (Erkältung), Clinton Mola (Hüftprobleme) und Daniel Didavi (Knieprobleme), der am Mittwoch das Training abbrechen musste.