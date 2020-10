VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 Bundesliga-Partie in Gelsenkirchen wird zum Geisterspiel

Gelsenkirchen - Das Bundesliga-Auswärtsspiel des VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/Liveticker) wird nun doch zum Geisterspiel. Am Montag hatten die Schalker noch mitgeteilt, dass das Spiel vor 300 Zuschauern ausgetragen wird, am Dienstagabend bekam der Verein die Mitteilung der lokalen Behörden, dass auch diese Genehmigung zur Teilzulassung zurückgezogen worden sei. Der Wert für Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag für Gelsenkirchen zum betreffenden Zeitpunkt bei 140,2 Fällen.