VfB Stuttgart beim FC Hansa Rostock So könnte die Aufstellung von Pellegrino Matarazzo aussehen

Dennoch geht Matarazzo („Der Aufstieg hat sich auf meine Arbeit nicht ausgewirkt – ich fühle mich nicht anders als vorher“) mit viel Vorfreude in die neue Saison. Medial hat sich der Trainer in den vergangenen Tagen nach eigener Aussage komplett ausgeklinkt, er liest daher momentan keine Zeitung und stöbert auch nicht im Internet. „Für mich ist nicht wichtig, was im Umfeld des Vereins und der Mannschaft los ist“, sagt der 42-Jährige. „Ich will wissen, was im Kern der Mannschaft passiert.“

