VfB Stuttgart beim FC Bayern Die bisherigen VfB-Siege in München

Der Blick in die Historie macht den Weiß-Roten aber zumindest ein bisschen Mut: Von den 52 Auswärtspartien in der Bundesliga bei den Münchnern verloren die Stuttgarter zwar die deutliche Mehrzahl (36), holten allerdings immerhin auch sechs Siege und zehn Unentschieden. Das bedeutet: Etwa in jedem dritten Spiel bei den Bayern schaffte es der VfB zu punkten.