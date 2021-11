VfB Stuttgart beim FC Augsburg Wie Sven Mislintat die Situation bei den Weiß-Roten einordnet

...die Verletzungsmisere:

„Verletzungspausen und Wechsel bringen dich während des Spiels aus dem Rhythmus. Es geht nicht nur darum, dass die Jungs fehlen – auch einige Rückkehrer waren lange verletzt. Es fehlen Strukturen und Leichtigkeit auf dem Platz. Das ist normal, und in der Regel nehmen wir das gut an. So haben wir beispielsweise gegen Eintracht Frankfurt und Union Berlin zwei Spiele in Unterzahl ausgeglichen. Wir akzeptieren die Situation und arbeiten ruhig und sauber weiter.“

...das Spiel gegen Bielefeld:

„Wir nehmen den Kampf an und hoffen auf viele Zuschauer. Die Unterstützung von den Rängen, wie wir sie auch zuletzt hatten, war unglaublich und tut unserer Mannschaft sehr gut.“

Der VfB empfängt Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker).

