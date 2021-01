VfB Stuttgart beim FC Augsburg So feiern die VfB-Profis den Erfolg auf Instagram

Stuttgart - Auf fremdem Platz besticht der VfB Stuttgart in der laufenden Bundesliga-Saison durch konstant starke Resultate – so auch am vergangenen Sonntag beim FC Augsburg. In der Fuggerstadt feierte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Erfolg – und ist derzeit das stärkste Auswärtsteam der höchsten deutschen Fußball-Spielklasse.