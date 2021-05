VfB Stuttgart beim FC Augsburg So desaströs lief der letzte Spieltag unter Markus Weinzierl

Stuttgart - Als Anhänger eines Traditionsvereins trägt man mit der Zeit viele Erinnerungen in sich. Meistens sind es die Erfolge, die großen Siege, die Titel und Triumphe, an die man oft und gerne zurückdenkt. Doch in der Retrospektive gibt es gleichsam auch die Kehrseite der Medaille, die bitteren Niederlagen, die sportlichen Tragödien, die dunklen Momente, die einen geschichtsträchtigen Club zu dem machen, was er heute ist. Mit Blick auf den VfB Stuttgart ist der 20. April 2019 ein solcher Tag.