VfB Stuttgart beim FC Augsburg Pressestimmen: „Kempfs Pass ist schöner als alle Tore“

An den Auswärtspunkten 15,16 und 17 hatten besonders Waldemar Anton, Orel Mangala und Nicolas Gonzalez einen großen Anteil – das Trio schnitt in unserer Einzelkritik am besten ab. Während die Schwaben auswärts auf Meisterkurs liegen, läuft es zu Hause an der Mercedesstraße eher mau. Die Sport-Satire-Seite „Wumms“ postete dazu eine Fotocollage aus aus der Zeichentrickserie „SpongeBob Schwammkopf“.