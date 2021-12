VfB Stuttgart beim 1. FC Köln „Wir werden angreifen in der Rückrunde“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

VfB-Keeper Florian Müller: „Wir machen zu viele Fehler und verlieren oft den Ball. Dann ist es eine klare Konsequenz, dass man irgendwann ein Tor bekommt. Dass das Tor dann erst so spät fällt, ist natürlich trotzdem extrem bitter. Wir müssen jetzt in der Pause gut arbeiten. Jeder muss sich bewusst werden, um was es geht. Wir sind ein gutes Team, wir müssen es nur auf den Platz bringen.“

VfB-Profi Philipp Förster: „Der Treffer in der 89. Minute tut natürlich sehr weh. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, waren vorn zwar nicht konsequent genug, haben aber auch defensiv wenig zugelassen. Meiner Meinung nach wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen.“

VfB-Abwehrchef Waldemar Anton: „Mit einem 0:0 wären beide glücklich gewesen. Dann kriegen wir ein Gegentor, wo wir in Überzahl stehen. Das darf nicht passieren, das müssen wir uns selbst ankreiden. Und so gehen wir nun mit leeren Händen nach Hause. Dennoch: Wir haben in den letzten Spielen gezeigt, was uns stark macht. Daran arbeiten wir weiterhin. Wenn es wieder weiter geht, müssen wir voll da sein.“

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.