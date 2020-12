VfB Stuttgart bei Werder Bremen Warum der Trainer keinen besonderen Kniff braucht

Stuttgart - Eine Niederlage, vier Unentschieden und viel Lob – das ist die Bilanz des VfB Stuttgart aus den vergangenen Spielen in der Fußball-Bundesliga. Bei Werder Bremen soll nun am Sonntag (15.30 Uhr) wieder ein Sieg her. „Die Mannschaft spürt, dass sie bisher stets in der Lage war, die jeweilige Partie auch zu gewinnen“, sagt der Trainer Pellegrino Matarazzo. Selbst zuletzt gegen den FC Bayern. Den Mumm aus der Begegnung mit den Münchnern will der Aufsteiger auch im Weserstadion wieder an den Tag legen – und die Intensität aus der Vorwoche übertragen. „Dafür braucht es keinen besonderen Kniff“, sagt Matarazzo, „die Spieler zeigen in jedem Training, dass sie es nicht an Intensität vermissen lassen.“