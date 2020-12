VfB Stuttgart bei Werder Bremen Das sagt das Netz zur umstrittenen Aktion von Silas Wamangituka

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga am Sonntag einen wichtigen Auswärtsdreier beim SV Werder Bremen eingefahren. Einen großen Anteil am knappen 2:1-Sieg (1:0) hatte VfB-Stürmer Silas Wamangituka, der beide Treffer für die Schwaben erzielte. Besonders sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 sorgte für jede Menge Gesprächsstoff.