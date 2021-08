VfB Stuttgart bei RB Leipzig „Wir haben unsere Grenzen aufgezeigt bekommen“

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo:

„Wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Leipzig war einfach in allen Belangen die bessere Mannschaft. Schade ist, dass wir in einer Phase, in der wir uns stabilisiert haben, das zweite Gegentor bekommen. Dann kommen noch zwei Tore dazu, die doch vermeidbar sind. Unter dem Strich war Leipzig eine Klasse besser.“