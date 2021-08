VfB Stuttgart bei RB Leipzig Was Pellegrino Matarazzo zum Duell der US-Trainer sagt

Was hält Jesse Marsch vom VfB Stuttgart?

Marsch absolvierte 321 Spiele in der Major Soccer League, war danach Co-Trainer der Princeton University Tigers, ehe er in den Red-Bull-Kosmos gelangte. Zunächst in New York, danach als Assistent von Ralf Rangnick in Leipzig und schließlich als Chefcoach in Salzburg. Jetzt gibt der 47-Jährige die Marsch-Richtung in Leipzig vor. „Der VfB ist sehr spielstark und hat in den vergangenen zwei Partien viele Tore erzielt“, sagt er in typisch amerikanischem Slang.

„Jesse Marsch macht seit Jahren einen fantastischen Job“, sagt Matarazzo. Er spricht ein nahezu akzentfreies Deutsch. Dafür hat sich sein Amerikanisch offenbar eingefärbt. „Meine Tanten und Onkel behaupten immer, dass ich Englisch wie ein Deutscher spreche“, sagt der 43-jährige Nachkomme italienischer US-Einwanderer, der seit mehr als 20 Jahren in good old Germany arbeitet.