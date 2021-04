VfB Stuttgart bei RB Leipzig Fans feiern Gregor Kobel – und wüten gegen Sky-Kommentator

Die Leipziger Chancenverwertung ließ teils zu wünschen übrig. Das lag vor allem an Torhüter Kobel, der in der 63. Minute zweimal glänzend parierte. Erst wehrte er den Angelinó-Schuss (63.) zur Seite ab und war dann auch beim Nachschuss von Alexander Sörloth hellwach. Der Stuttgart-Keeper war bereits zuvor in Topform: Der erste Torschuss der Leipziger gelang erst in der 16. Minute durch Christopher Nkunku – Gregor Kobel parierte. Vor der Pause verhinderte der aufmerksame VfB-Keeper Kobel noch zweimal die RB-Führung, erst gegen Nkunku, dann gegen Konaté (36./37.).