VfB Stuttgart bei RB Leipzig „Der Treffer nach der Pause war bitter“

VfB-Verteidiger Marc Oliver Kempf:

„Es war ein schwieriges und ein intensives Spiel für uns, entsprechend sind wir mit den Kräften auch am Ende. Wir haben mit einem Mann weniger alles reingeworfen und hätten hier natürlich gerne zumindest einen Punkt mitgenommen. Das 1:0 fällt etwas unglücklich, aber Leipzig hat in dieser Situation auch gezeigt, welche Qualität sie haben. Das zweite Gegentor hätte nicht fallen müssen. In Gregor haben wir einen Torhüter, bei dem wir wissen, was wir an ihm haben. Er hat uns auch heute wieder den Rücken freigehalten und gute Paraden gezeigt.“

VfB-Torhüter Gregor Kobel:

„Es war heute von Beginn an schwierig für uns. Leipzig hat nicht umsonst in dieser Saison lange im Meisterkampf mitgemischt und hat immer noch die rechnerische Möglichkeit auf Platz eins. Die frühe Unterzahl war ein schwerer Rückschlag für uns, der unsere Pläne für dieses Spiel durchkreuzt hat. Wir haben es in der ersten Hälfte noch gut wegverteidigt bekommen, haben uns reingehangen und in jeden Zweikampf reingeworfen und damit die Null gehalten. Dann kommen wir zu passiv aus der Pause und dürfen das 0:1 so nicht bekommen. Da hätten wir mit einer anderen Energie in die zweite Hälfte starten müssen. Im Anschluss haben wir noch weiter gut verteidigt, Leipzig war aber letztlich zu stark. Für uns heißt es jetzt, kurz durchzuschnaufen und dann in den verbleibenden drei Spielen noch einmal alles zu geben.“

