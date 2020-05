VfB Stuttgart bei Holstein Kiel So entschuldigen sich Daniel Didavi und Roberto Massimo

Noch am Sonntagabend dann entschuldigten sich Didavi und Massimo via Instagram bei den Fans – und insbesondere Didavi ging im sozialen Netzwerk hart mit sich selbst ins Gericht. Er schrieb: „Es tut mir unheimlich Leid, dass ich das Team heute im Stich gelassen habe. Diese Niederlage geht auf meine Kappe. Die erste Gelbe Karte hab ich in Kauf genommen um den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, nicht so einseitig zu pfeifen. Aber dann darf ich mich bei dem Foul, mit meiner Erfahrung nicht so dumm anstellen. Lasst den Frust an mir aus, dass ist völlig in Ordnung. Aber bitte baut die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit in Unterzahl toll gekämpft hat, auf. In solchen Zeiten brauchen wir EUCH mehr denn je.“