VfB Stuttgart bei Hertha BSC Diese acht Trainer waren schon für beide Vereine aktiv

Er will es noch einmal wissen: Nach fast zehn Jahren Bundesliga-Abstinenz hat Felix Magath (68) bei Hertha BSC das Kommando übernommen, wo er den Sturz in die Zweitklassigkeit verhindern soll. Vieles wird vom Ausgang des direkten Kellerduells mit dem VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) abhängen – jenem Verein, bei dem Magath mit der Vizemeisterschaft 2003 den Durchbruch zum erfolgreichen Trainer schaffte.