VfB Stuttgart bei Hertha BSC Das sagt Waldemar Anton zum Abstiegskrimi in Berlin

Die Stimmung

. . . die Stimmung im Team: „Wir wissen sehr gut, worum es in Berlin geht. Jeder Spieler ist voll fokussiert im Training und in der Vorbereitung auf die Begegnung. Zuletzt hat es im Training auch mal weh getan in den Zweikämpfen. Das ist gut so vor so einem besonderen Spiel.“