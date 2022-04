VfB Stuttgart bei Hertha BSC Auf diese Elf setzt Pellegrino Matarazzo

Einen Schönheitspreis gibt es für den VfB Stuttgart in der immens wichtigen Partie gegen Hertha BSC an diesem Sonntag (17.30 Uhr) nicht zu gewinnen. „Der VfB muss sich hier auf einen harten Kampf einstellen. Wir werden fighten bis zum Schluss“, kündigte Berlins Trainer Felix Magath auf der Pressekonferenz vor dem Spiel an. Auch VfB-Coach Pellegrino Matarazzo ist nicht entgangen, dass die Berliner seit Magaths Amtsantritt ihre Spielweise dem Abstiegskampf angepasst haben: „Es ist eine andere Hertha im Zweikampf zu sehen und zu spüren. Harte Fouls, viele Fouls.“ Gerade deshalb gelte es, mit maximaler Intensität dagegenzuhalten: „Es ist wichtig, nicht eingeschüchtert zu werden.“