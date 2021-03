VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt „In den letzten zehn Minuten haben wir leiden müssen“

Eintracht-Coach Adi Hütter:

„Ich bin hinten raus mit dem Punkt gar nicht so unzufrieden. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel, wie ich es mir vorstelle. Das ist nicht immer so einfach, nach einer Niederlage wieder zurückzuschlagen. Es ist immer noch so, dass wir vorne dabei sind. Wir sind lieber vorne und werden gejagt, als hinten und man muss jagen.“