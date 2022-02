VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Wie sich das Matarazzo-Team auf das Landesduell vorbereitet

Die Hoffnungen ruhen auf Sasa Kalajdzic

So versammelte Pellegrino Matarazzo seine Profis am Montagnachmittag zur ersten Übungseinheit der Woche. Auf dem Trainingsplatz in der Mercedesstraße waren neben den drei Torhütern diejenigen zehn Feldspieler zugegen, die am Samstag gegen das Team aus dem Ruhrgebiet nicht zum Einsatz gekommen oder nur eingewechselt worden waren. Darunter auch Sasa Kalajdzic, der im Kraichgau wieder einsatzbereit sein sollte. Alle anderen Spieler verbrachten die gut einstündige Einheit derweil ausschließlich im Kraftraum.