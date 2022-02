VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Wie der VfB den Schulterschluss mit den Fans sucht

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Später Doppelpack trifft mitten ins Herz“

So konnten am Tag nach dem 1:2 im Kraichgau einige Fans dem Auslaufen der Profis in Cannstatt beiwohnen. Und auch am kommenden Dienstag wird der Club seine Tore während der Übungseinheit im Rahmen der Corona-Bestimmungen öffnen. Schließlich hoffen sowohl die VfB-Spieler als auch deren Anhänger im wichtigen Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am nächsten Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) auf das lange ersehnte Erfolgserlebnis in der Bundesliga.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.