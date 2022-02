VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim „Diese Mannschaft wird wieder aufstehen“

Sinsheim/Stuttgart - Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastierte der VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim – und musste wie schon in der Vorwoche gegen den VfL Bochum einen Last-Minute-Schock hinnehmen. Denn in der 85. und 90. Minute drehte Christoph Baumgartner mit einem Doppelpack die Partie für die Kraichgauer und besiegelte so die bittere 1:2-Niederlage der Roten.