VfB Stuttgart bei der SpVgg Greuther Fürth „Wir sind nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung“

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo: „Wir sind natürlich nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung heute. Wir haben uns viel vorgenommen für den Neustart in die Rückrunde. Das hat leider nicht geklappt. Wir konnten unsere Torchancen nicht nutzen, die wir in der zweiten Halbzeit kreiert haben. Fürth hat kompakt gespielt und eine gute Leistung gezeigt. Sasa Kalajdzic hat unserem Spiel in der Offensive gut getan. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er einen Treffer macht, wenn er topfit ist.“