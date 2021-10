VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach So reagieren die VfB-Profis auf den Auswärtspunkt

Mönchengladbach - Den Coronafällen getrotzt, bei einem formstarken Gegner gut dagegengehalten – und am Ende mit einem Punktgewinn belohnt: Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach ein achtbares 1:1 geholt – und so den neunten Zähler der laufenden Saison eingefahren.