VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach „Ich bin zufrieden nach diesen turbulenten zehn Tagen“

Mönchengladbach - Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach konzentriert agiert, leidenschaftlich verteidigt – und tritt nach dem 1:1 die Heimreise mit einem Punkt im Gepäck an. Es ist das dritte Auswärtsremis in Serie für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo, die nach acht Bundesliga-Spieltagen nunmehr neun Zähler auf der Habenseite hat.