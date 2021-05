VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach Als Timo Gebhart die VfB-Fans in Ekstase versetzte

Stuttgart - Nach vielen Jahren als Teilnehmer am europäischen Wettbewerb geriet der VfB Stuttgart in der Bundesliga-Saison 2010/11 erstmals in akute Abstiegsgefahr. Dass der schwäbische Traditionsverein letztlich doch noch den Klassenverbleib schaffte, lag zu großen Teilen an einem denkwürdigen Abend im Februar am Niederrhein.