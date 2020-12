VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund Nicolas Gonzalez: Daumen hoch für einen Einsatz

Die Alternative heißt Sasa Kalajdzic

Jetzt meldet sich der 22-Jährige fit für einen Einsatz im Gastspiel der Stuttgarter an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Dortmund. Die Knieprobleme sind überstanden. Es ist daher also gut möglich, dass der VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo seinen Shootingstar beim BVB in der Startelf aufbietet. So lange die Füße tragen, das könnte dann das Motto sein. Schließlich hätten die Stuttgarter mit dem langen Sasa Kalajdzic für diesen Fall noch eine starke Alternative auf der Reservebank sitzen.