VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen Als Guido Buchwald den VfB zur Meisterschaft köpfte

Vor der Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) geht der Blick aber zurück auf den 34. Spieltag der Saison 1991/92. Am 16. Mai 1992 trafen beide Vereine auch an einem Samstagnachmittag aufeinander. Leverkusen brauchte für die europäischen Ränge einen Sieg. Die Stuttgarter befanden sich auf dem zweiten Tabellenplatz und noch mitten im Kampf um die Meisterschaft. Spitzenreiter Frankfurt, Stuttgart und der Drittplatzierte aus Dortmund waren alle punktgleich. Um noch Meister zu werden, mussten die Schwaben also auf Schützenhilfe von den bereits abgestiegenen Rostockern, die gegen Frankfurt spielten, hoffen und gleichzeitig selbst gewinnen.