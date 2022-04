VfB Stuttgart bei Arminia Bielefeld So lässt Pellegrino Matarazzo spielen

Ein volles Stadion mit mehrheitlich gegnerischen Fans, dazu nasskaltes Wetter in Ostwestfalen – der VfB Stuttgart stellt sich auf ein ungemütliches Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld ein. „Es wird eng und zäh“, sagt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem direkten Duell im Tabellenkeller. In der Trainingswoche war vor allem die Konterabsicherung ein Thema: Die Arminia hat die sechstmeisten Tore nach schnellen Gegenangriffen erzielt, während der VfB mit zehn Gegentoren das konteranfälligste Team der Liga ist. „Wenn wir dort bestehen wollen, brauchen wir eine hohe Wachsamkeit“, sagt Matarazzo.