VfB Stuttgart bei Arminia Bielefeld „Für uns sind es zwei Punkte zu wenig“

VfB-Torschütze Sasa Kalajdzic: „Es war der erste Elfer in meiner Profi-Karriere. Das wurde mal Zeit. Schade, dass es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat. Wir waren vielleicht nicht so dominant, was den Ballbesitz angeht, wir haben aber klar gespielt und hatten unsere Chancen. Defensiv haben wir kaum etwas zugelassen, bekommen aber dann doch den Ausgleich. Letztlich hätten wir aber vorher schon unsere Gelegenheiten konsequenter nutzen müssen. Fabian Klos wünsche ich eine gute Besserung.“

VfB-Profi Atakan Karazor: „Es ist ein weiterer Punkt für uns im Kampf um den Klassenverbleib, aber es war sicherlich mehr für uns drin. Wir haben es insgesamt gut und diszipliniert gemacht, irgendwann wurde die Partie aber zu verfahren. Nach der Führung können wir konsequenter auftreten.“

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Wir sind zufrieden mit der Spielleistung und hätten die drei Punkte verdient gehabt. Wenn wir vor der Pause noch das 2:0 machen, wäre es ein richtiger Punch gewesen. Wir haben es insgesamt gut gemacht, abgesehen von der Chancenverwertung. Was nach dem Schlusspfiff zählt, ist, dass es Fabi Klos nicht schwerer erwischt hat.“

