VfB Stuttgart Atakan Karazor auf Ibiza festgenommen

Laut der ibizenkischen Nachrichtenseite Periodico de Ibiza, die als erste berichtete, geht es um den Verdacht der Vergewaltigung. Demnach sollen Karazor und ein Freund ein 18 Jahre altes Mädchen am Mittwoch in einer Villa in San Jose vergewaltigt haben. Die Frau soll später in einem Krankenhaus behandelt worden sein und das mutmaßliche Verbrechen zur Anzeige gebracht haben, woraufhin die Männer am Donnerstag festgenommen wurden.